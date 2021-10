Secondo Le Parisien, un calciatore del Psg sarebbe stato derubato da una prostituta mentre si era fermato al semaforo in allée de la Reine-Marguerite. Il fatto sarebbe avvenuto martedì intorno alle 20 mentre il giocatore attraversava il Bois de Boulogne, a ovest della capitale francese. Con il calciatore in auto e obbligato a fermarsi al rosso del semaforo, una prostituta ne avrebbe approfittato per salire a bordo e rubargli portafoglio e telefono. La vittima non ha potuto fare altro che obbedire agli ordini, anche perché la donna sembrava tenesse qualcosa in mano, probabilmente un'arma. Una volta lasciato libero, il calciatore avrebbe chiamato la polizia, accorsa immediatamente sul posto. Il valore del furto, sempre secondo le fonti francesi, si aggirerebbe intorno ai 200 euro.