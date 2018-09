Vittoriola maglia della indossa da quando era ancora un bambino, l'ha vestita in tutte le categorie del settore giovanile, dalla Scuola calcio fino alla Primavera. Fino a ieri, però, non aveva ancora esordito con la Prima squadra.Il tanto atteso debutto è arrivato nei minuti finali di Udinese-Torino, quando Walterl'ha mandato in campo al posto di Alejandro. "Dopo tanto tempo finalmente è arrivato il giorno che stavo tanto aspettando .. felice di aver esordito" ha scritto sul proprio profilo Instagram Parigini per festeggiare la sua prima con la maglia del Torino.