e hanno fatto di tutto per meritarselo. Nella giornata di oggi, venerdì 30 aprile 2021, è stato comunicato dalla Fifa che il(società che milita in Ligue 2) e(Ligue 1). Ma che vengono realizzati anche per aggirare le regole e gli obblighi in materia di indennità di formazione, come si sospetta sia accaduto in questo caso., sia sul piano interno che sul piano internazionale, da applicarsi dopo l'eventuale conferma della sanzione in appello.non fa il nome del calciatore finito al centro della vicenda . Ma basta fare un rapido giro sul web per scoprire che si tratta di Kévin Bemanga , attaccante esterno classe 1998. Un calciatore dalla doppia cittadinanza francese e congolese che fino alla scorsa estate aveva militato senza particolare gloria in Spagna.. Sui passaggi fra Spagna e Francia ha deciso di investigare la Fifa. Che non si è ritenuta soddisfatta delle spiegazioni fornite da Paris FC e Angers e per questo ha applicatopoiché le nuove e più restrittive regole sui bridge transfer risalgono al 2020. Un segnale per i furbi. Che speriamo venga recepito, ma che soprattutto continui a essere applicato in maniera inflessibile.