Paris Saint Germain: Leao e Osimhen non sono una priorità

Il Paris Saint Germain sta guardando al mercato in entrata per iniziare a programmare il futuro senza Kilyan Mbappé. Secondo quanto riportato da Le Figaro il club francese darà priorità a un colpo a centrocampo e a un attaccante esterno che però non arriveranno a cifre monstre dalla Serie A.



E nonostante i tanti rumors, al momento il club francese non vuole puntare né sull'esterno del Milan, Rafael Leao, né sul bomber del Napoli, Victor Osimhen. Entrambi sono profili graditi, ma per diversi motivi, fra cui anche quello economico in un regime importante di controllo del Fair Play Finanziario.