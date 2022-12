Dopo Lazio, Juventus ed Inter, un altro club si è iscritto alla corsa per Fabiano Parisi, terzino sinistro in forza all’Empoli. Parliamo del Wolfsburg, che secondo il Corriere dello Sport sta pensando di fare un tentativo per il classe 2000 già nel giro della nazionale azzurra. L’Empoli lo valuta circa 12 milioni di euro: l'addio a giugno dell'ex Avellino è quasi certo.