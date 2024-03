all’ospedale San Raffaele dopo un ricovero per un arresto cardiaco, ha parlato a LaPresse: “Se domani la Fiorentina sarà trascinata dal ricordo di Joe Barone? Sì, giocare in casa è sempre come giocare con un giocatore in più, domani lo sarà ancor di più. Sarà dura, la guarderemo in tv. Noi tre fratelli la guarderemo a casa mia assieme. Mi dispiace non poter essere là per vedere quello che hanno fatto, come famiglia siamo molto molto grati alla curva Fiesole per quello che hanno fatto. Joe era il più carismatico dei fratelli, il più giocherellone, è mancato facendo quello che gli piaceva fare”.

"Siamo inondati di messaggi di tifosi del Milan che vogliono che la Fiorentina vinca. Arrivano messaggi di persone che non conosciamo e scrivono: ‘questa è l’unica volta che spero che la mia squadra perda’. Come famiglia siamo molto grati alla curva Fiesole per quello che hanno fatto e per quello che faranno per il ricordo di Joe. A New York c’era una fila di più di un’ora e mezza, c’erano tanti di quei bambini, oggi uomini, a cui Joe faceva da taxi per i bambini che vivevano in zone non tanto belle di New York. Prendeva questi ragazzi, li accompagnava al campo e se non avevano scarpe, pantaloncini e altro andava a un negozio e gli comprava tutto”.