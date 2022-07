Joao Pedro è uno degli obiettivi di mercato del Torino in questa sessione di mercato. Ieri il dt granata, Davide Vagnati, ha incontrato a Milano il procuratore dell'attaccante, Marco Piccioli. Ai microfoni di Sportitalia, l'agente ha ora fatto il punto sulla trattativa con i granata:



"Per quanto concerne il Galatasaray stiamo ancora valutando il da farsi. Abbiamo fatto qualche conversazione con il Torino, ma non c'è stato nessun inserimento serio e concreto".