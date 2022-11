Intervistato dai microfoni di SerieANews.com, queste le parole di Claudio Pasqualin, agente di Domenica Criscito: "Per tutti i calciatori viene il momento di dire 'basta'. Per Mimmo Criscito è arrivato, potendo guardare indietro a una grande carriera ricca di emozioni e soddisfazioni anche a livello internazionale. Credo che per uno con il suo curriculum e con la sua esperienza di leader, le porte del calcio resteranno sempre aperte. Sia pur con ruoli diversi".