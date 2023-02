Nell'intervista rilasciata a Telefoot qualche giorno fa, Rafaela Pimenta ha parlato anche di Paul Pogba e del difficile momento del giocatore della Juventus: "Abbiamo davvero un rapporto molto speciale. Ci amiamo, litighiamo, ci adoriamo, sentiamo la mancanza. Quello che ho passato quando ha vinto la Coppa del Mondo... non riuscivo a dormire. Il suo periodo attuale? Quando le cose vanno male, dice sempre: "Il lato positivo è che passerà, non può essere peggio". Troverà sempre la forza per andare avanti. Spero di rivederlo presto, sta spingendo per tornare".



Su Khéphren Thuram: “Non mi permetterei mai di dare un consiglio alla squadra francese. Ma perché non è convocato? Dovrebbe esserci, ha tante qualità. È completo, conosce il calcio, ha la mentalità giusta fin da piccolo. È nato calciatore".



Su Mbappé: “Non so se ci sarà un prossimo Mbappé. È un genio del calcio ed è ovvio che come agenzia vorremmo avere calciatori come lui. Quindi mi renderebbe molto felice avere il prossimo Mbappé, se mai esistesse".



Su Haaland: “Sono sicura, vale un miliardo di euro, è il futuro. La sua età, la sua qualità, il suo margine di miglioramento... È una persona semplice, mangia le lasagne prima delle partite. È la sua formula magica. Non si considera importante".