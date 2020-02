Intervenuto ai microfoni di AS, l’ex centrocampista dell’Atletico Madrid Maxi Rodriguez, oggi in forza al Newell's Old Boys, ha detto la sua riguardo le recenti critiche che hanno colpito Diego Simeone: “Il Cholo è una bandiera per l’Atletico e il club deve considerarlo come tale. E’ difficile competere ogni anno con Barcellona e Real, cosa che fino a qualche anno fa era impensabile. La gente può solo essergli grata”.

SU MESSI – Il classe ’81 ha parlato anche del connazionale Leo Messi, a proposito della possibilità di vederlo un giorno nella sua attuale squadra: “Messi è una figura talmente grande che è difficile immaginarlo qui, ma i fan lo aspettano. Ha espresso più volte l’amore per questa maglia, è un privilegio sapere che sia nato a pochi passi dal nostro stadio”.