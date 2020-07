Inizia oggi con due anticipi la 37esima e penultima giornata della Serie A 2019-20. Alle 19.30 l’Atalanta fa visita al Parma, alla ricerca di tre punti che possano poi consentirle di sfidare l’Inter, nell’ultima giornata, per l’l’obiettivo del secondo posto. “Con due vittorie, siamo padroni del nostro destino per url secondo posto”, ha detto ieri Gian Piero Gasperini. Poi, alle 21.45, tocca all’Inter sfidare il Napoli al Meazza: per i nerazzurri, è l’occasione per vendicarsi dell’eliminazione subita in semifinale di Coppa Italia contro la squadra di Rino Gattuso. Conte, parlandone alla vigilia, ha ricordato: “In quella occasione avremmo meritato di più”.





PROBABILI FORMAZIONI



PARMA-ATALANTA

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 36 Darmian, 22 Bruno Alves, 2 Iacoponi, 28 Gagliolo; 33 Kucka, 15 Brugman, 19 Kurtic; 44 Kulusevski, 20 Caprari, 27 Gervinho. All.: D’Aversa

ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 4 Sutalo, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez, 88 Pasalic; 91 Zapata. All.: Gasperini



Arbitro: Pairetto di Nichelino



INTER-NAPOLI

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 23 Skriniar, 23 Ranocchia, 95 Bastoni; 11 Moses, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young; 24 Eriksen; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku. All.: Conte

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Ruiz; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne. All.: Gattuso



Arbitro: Valeri di Roma





DOVE VEDERLE IN TV

Parma-Atalanta: ore 19.30 su Dazn

Inter-Napoli: ore 21.45 su Sky Sport serie A