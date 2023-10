Sabato, contro il Venezia, è arrivata la prima sconfitta stagionale del Parma. La squadra di Fabio Pecchia resta però comunque prima in classifica, dopo un avvio di campionato da sogno e trascinata da un super Adrian Benedyczak, andato a segno anche al Penso col suo sesto gol in questa Serie B (più uno in Coppa Italia). Una rete da record, che fa del classe 2000 il polacco più prolifico nella storia della B e conferma il suo grande momento. Per la gioia degli emiliani e per l'interesse dei tanti club tra Serie A ed estero che lo stanno facendo seguire. Qualche mese fa il Sassuolo aveva provato a strappare Benek ai gialloblù, più di recente sono arrivati sondaggi dalla Bundesliga. Tutti, per il momento, respinti: il Parma è già al lavoro con gli agenti dell'attaccante che sogna di diventare come Lewandowski per prolungare il contratto in scadenza 2025.