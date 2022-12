Ancora bloccato da un infortunio, il portiere del Parma Gigi Buffon gira pagina dopo il 2-2 col Venezia: "Quando le cose non vanno come avresti voluto hai solo un’alternativa: lavorare ancora più sodo - ha scritto sui suoi profili social - Chiudiamo un 2022 consapevoli delle potenzialità di questo gruppo e dei margini di miglioramento. Faremo di tutto per tornare a sorridere tutti insieme. Forza Parma, sempre".