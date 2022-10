Gianluigi Buffon, portiere del Parma, è stato intervistato da Dazn lunedì sera, e ha parlato del suo futuro: “Continuo sempre a pormi degli obiettivi reali che penso di poter raggiungere anche a fronte delle prestazioni che continuo a fornire in campo ed anche al di fuori, nello spogliatoio, ad esempio, ma anche con lo staff, l’allenatore e i tifosi. Credo che questi siano dei valori che uno deve far pesare sul tavolo nel momento in cui decidere se continuare a giocare o smettere. Futuro da allenatore? Allenare quotidianamente non mi fa impazzire come idea, ad oggi. Forse mi intrigherebbe maggiormente l’idea di fare il commissario tecnico di una Nazionale".