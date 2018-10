Buone notizie per il Parma e per Roberto D'Aversa. Roberto Inglese è infatti tornato ad allenarsi in gruppo, ecco il comunicato ufficiale: "Alessandro Deiola e Roberto Inglese hanno lavorato con il gruppo. Allenamento differenziato e terapie per Gervinho e Alberto Grassi. Jacopo Dezi e Gianni Munari hanno svolto un lavoro personalizzato. Terapie per Federico Dimarco e Francisco Sierralta. Assenti Alessandro Bastoni e Leo Stulac impegnati con le rispettive Nazionali".