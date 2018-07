Emanuele Calaiò, attaccante del Parma accusato di tentato illecito per alcuni messaggi inviati prima di Spezia-Parma, ha voluto rilasciare una dichiarazione spontanea al Tribunale della FIGC con cui respinge fermamente le accuse. La Procura della FIGC ha chiesto per lui 4 anni di squalifica.



Queste le sue parole: "Ho passato un'estate d'inferno. Non mi aspettavo di arrivare qui davanti a voi per tre messaggi innocui, stupidi e scherzosi che non avevano secondo fine. Non ho mia pensato di alleggerire la posizione dei miei compagni o alterare il risultato della partita. Io queste cose non le faccio, sono una persona pulita e corretta e mi dispiace che non ci siano qui lo Spezia e i miei ex compagni a testimoniare che sono sempre stato un esempio per i giovani. Non voglio finire la carriera per situazioni che non mi appartengono. Trattato come un criminale? E' bruttissimo. Io sono stato anche a Catania e Siena, piazze che sono state coinvolte in cose orribili, ed io non sono mai stato toccato da queste vicende".