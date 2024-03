Parma-Catanzaro: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il big match delladi, ossia il turno di Pasquetta, è senza dubbio: il match si giocherà allo stadio 'Tardini' di Parma, con calcio d'inizio. I ducali sono con più d'un piede in A e sono chiamati a non calare in concentrazione per evitare brutte sorprese e chiudere quanto prima la pratica promozione; i giallorossi, sorpresa del campionato soprattutto nella prima metà della stagione, dal canto loro hanno ormai prenotato un piazzamento playoff e possono ancora tentare di insidiare il secondo posto.

Parma-Catanzaro andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (canale numero 252) e sarà visibile anche scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast nonchè console PlayStation e XBox. Per vedere Parma-Catanzaro in streaming, invece, lo si potrà fare su sito e app di DAZN (scaricabile su cellulari o tablet), NOW e Sky Go.

Bonny guida l'attacco del Parma supportato da Man, Bernabé e Mihaila, col tandem Cyprien-Hernani a garantire filtro. Del Prato e Zagaritis terzini, Osorio-Circati coppia centrale difensiva a protezione di Chichizola. Nel Catanzaro reparto offensivo sulle spalle di capitan Iemmello, mentre a D'Andrea e Vandeputte sugli esterni alti il compito di aumentare rifornimenti ed assicurare imprevedibilità. In mediana, Verna affianca Petriccione.