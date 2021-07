Ci saranno assenze illustri nella lista dei convocati del Parma per il ritiro di Castelrotto: stando a quanto riporta la Gazzetta di Parma, il club ducale, di comune accordo con il procuratore dei cinque calciatori in questione, Mario Giuffredi, ha deciso di dispensare la preparazione estiva a Vincent Laurini, Mattia Sprocati, Alberto Grassi, Giuseppe Pezzella e Luigi Sepe. I cinque sono infatti in uscita e in attesa di una nuova sistemazione.