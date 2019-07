Questo il report di giornata diramato dal Parma: “Decimo giorno di lavoro nella splendida cornice di Prato allo Stelvio per i crociati, che hanno proseguito oggi gli allenamenti nel ritiro di preparazione al campionato di Serie A 2019/2020.



Agli ordini di Mister D’Aversa, questa mattina i crociati hanno svolto un lavoro fisico.



Fabio Ceravolo e Luca Siligardi hanno svolto il lavoro fisico con i compagni. Al gruppo si sono aggregati anche Andreas Cornelius e Dejan Kulusevski.



Domani, venerdì 19 luglio, i crociati torneranno in campo per un doppio allenamento aperto al pubblico: la sessione mattutina avrà inizio alle 10.00, quello pomeridiano alle 17.00”.