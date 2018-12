Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato alla vigilia della sfida con la Sampdoria: "Bruno Alves ha fatto allenamento con la squadra con le giuste precauzioni, è disponibile per la gara di domani. A parte Deiola che stanotte ha avuto l’influenza e non sarà disponibile, tutti gli altri saranno a disposizione. L’infortunio di Gervinho dopo il Milan era stato valutato come lieve e recuperabile in due o tre settimane, speravo di averlo part time per Genova ma questo non è avvenuto, lavoriamo per averlo contro il Bologna in casa ma senza accelerare nulla".