L'allenatore delparla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan: "Arriviamo con tutti a disposizione tranne Siligardi: ieri abbiamo effettuato un controllo, ha un problemino, non si è allenato e non sarà della partita. Siamo consapevoli della nostra dimensione, affrontiamo una grande squadra e conosciamo le difficoltà che troveremo: dovremo giocare con la massima umiltà, ma anche essere ambiziosi nel riuscire a mettere in difficoltà gli avversari e provare a fare risultato in uno stadio importante. Milan? Mi aspetto il 3-4-3 visto contro la Lazio. Formazione? Gagliolo l'ho usato da centrale, ma non dimentichiamo che in B è stato uno dei migliori terzini un anno fa. Gobbi rientra ma si è allenato al 100% solo ieri, ho ancora qualche dubbio. In attacco penso a chi mettere tra Biabiany e Ciciretti e sono in difficoltà, sceglierò in base alle caratteristiche. Non facciamoci influenzare da giudizzi esterni, sappiamo di poter essere più sereni vista la posizione in classifica ma non dobbiamo perdere nessuna di quelle caratteristiche che ci hanno permesso di arrivare fin qua. Sappiamo che il valore dell'avversario è maggiore del nostro ma bisognerà dimostrare tutto sul campo.Iacoponi? Bisogna decidere la coppia per ogni ruolo, l'ho impostato terzino avendo altri centrali ma mi ha dimostrato di essere affidabile in qualsiasi ruolo. Pareggiare? Se si parte con l'idea di portare a casa un punto, difficilmente si fa risultato: dobbiamo avere l'ambizione di andare a prendere i tre punti. San Siro? Mi fa molto piacere tornare, ho passato sei anni al Milan: ritrovo belle persone, ricordo ancora Gattuso che mi portava a mangiare il pesce. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Maldini: oltre a essere un grandissimo giocatore ha sempre dimostrato di essere un grandissimo uomo. La differenza tra giocatori normali e campioni è stata proprio quella. Mi fa piacer ritrovarli".