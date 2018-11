Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Sassuolo: “Devo dire che nel primo tempo abbiamo giocato in maniera eccelsa, anche per le occasioni create. Poi c'è stato un episodio che ci ha fatto innervosire e abbiamo un po' smesso di giocare. Inoltre eravamo di fronte a una squadra con qualità importanti, che ha dato diversi giocatori alla Nazionale. La squadra è stata bravissima a concedere poco, abbiamo inoltre anche avuto l'occasione di chiuderla. Se andiamo ad analizzare tutta la partita, devo fare un applauso a questi ragazzi perché hanno meritato il risultato, sia per il gioco che per le occasioni avute”.