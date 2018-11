Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha parlato a Sky Sport dopo la bella vittoria sul Torino: "Gervinho e Inglese sono due giocatori di qualità, che danno una caratura superiore alla squadra. Oggi però hanno fatto buone prestazioni anche Bastoni e Scozzarella, quando giochiamo con questa determinazione spesso mettiamo in difficoltà anche squadre blasonate. Abbiamo giocato con cattiveria, se avessimo giocato sempre attendendo l'avversario avremmo rischiato. Oggi abbiamo voluto giocare a viso aperto, fuori casa possiamo giocarcela con chiunque. Oggi si è fatto davvero una partita importante. Nella prima mezz'ora si è visto un ottimo calcio, non siamo solo catenaccio e ripartenze. Non era semplice sotto l'aspetto del morale venire qui oggi e fare una prestazione del genere".