Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, fresco di rinnovo fino al 2022, parla anche di Antonio Conte, tornato in Italia dopo due anni al Chelsea e uno in cui è rimasto fermo: "Mi fa molto piacere, so quanto voleva tornare in Italia. Oltre lui è rientrato Maurizio Sarri, anch’egli un grande allenatore; manca Massimiliano Allegri e mi spiace perché ha ottenuto diversi successi e spero di rivederlo presto. Sono consapevole delle difficoltà della Serie A visti gli allenatori molto preparati ma c’è anche voglia di misurarsi con loro".



SUL MERCATO - "Sulla costruzione della squadra ragioniamo per avere due giocatori per ogni ruolo, aumentando la rosa per aumentare allo stesso tempo la competitività: questo porta dei vantaggi sia nel lavoro settimanale che nel giorno di gara"