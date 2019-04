Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato prima della sfida contro il Frosinone per i crociati:



SU GERVINHO - “Gervinho sta facendo le terapie per il suo infortunio, ho deciso: a Frosinone non ci sarà”.



SU BRUNO ALVES - “Purtroppo è un bollettino di guerra. Bruno Alves farà accertamenti oggi ma difficilmente ci sarà”.



SU CERAVOLO - “Ceravolo viene con noi ma valuteremo domani se potrà giocare o meno”.



SU STULAC - “Leo doveva rientrare sabato ma anticipiamo un po’ i tempi nel caso in cui ci sia bisogno. Non dobbiamo piangerci addosso”.