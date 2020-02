Roberto D’Aversa parla alla vigilia del match con la Lazio. L’allenatore del Parma, in conferenza stampa, ha parlato così del rientro di tutti gli infortunati, Gervinho e non soltanto.



GERVINHO – “Per Gervinho ho già detto molto, la società ha deciso per alcune valutazioni, il tempo porterà ad una scelta definitiva. Un passo lui lo ha fatto… abbiamo a disposizione un gruppo intelligente, non è tra i convocati”.



CORNELIUS – “Andreas è l’unico attaccante, volevamo gestirlo. Domani ci sarà tra i convocati. Purtroppo a Cagliari ha finito non in ottime condizioni e ha preso una botta che è stata valutata dai medici. Era solo una botta però bisognerà considerare che viene da un periodo di infortuni e dobbiamo stare attenti”.



CONVOCATI – “Nei convocati ci sono Kulusevski, Karamoh, ma non Scozzarella. C’è anche Cornelius ma faremo delle valutazioni”.



KULUSEVSKI – “Kulusevski rientra da un infortunio e bisogna ragionare sul lungo termine senza rischiare nulla, come una ricaduta”.



KARAMOH – “L’ho convocato solo per fargli riassaporare il ritiro. Non ha ancora fatto situazione di partita, l’ho convocato per reintegrarlo dopo tanto tempo”.