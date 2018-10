Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta: "Recuperiamo Gervinho, ma sarà indisponibile Inglese, veniamo da una sconfitta che per quello che si è visto in campo non credo avremmo meritato. Quella di domani sarà una partita da affrontare con il massimo rispetto, perché la loro classifica non rispetta le loro prestazioni e il loro potenziale".