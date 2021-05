Roberto D’Aversa, l'allenatore del Parma, ha commentato così la sconfitta contro la Sampdoria.



PROBLEMI - “Abbiamo avuto molti problemi nel corso dell’anno. Anche questa sera abbiamo giocato bene ma commettiamo tanti errori di inesperienza. Spesso in vantaggio poi ci siamo fatti rimontare. Anche questa sera i nostri avversari ci hanno fatto male alla prima occasione.



INFORTUNI - "Quest’anno ci è capitato di tutto anche dal punto di vista degli infortuni ma non voglio alibi, non siamo stati abbastanza bravi. Senza la partita di Cagliari forse avremmo affrontato meglio il finale di campionato ma di occasioni ne abbiamo avute e sprecate tante. Dispiace non aver chiuso il cerchio aperto tanti anni fa.



FUTURO - "Il futuro? Ci troveremo con la società e vedremo. Ho un anno di contratto ma bisogna volerlo in due”.