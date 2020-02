Roberto D'Aversa è una furia per le decisioni arbitrali dopo la sconfitta contro la Lazio. Queste le parole dell'allenatore del Parma a Sky Sport: "Che cosa vi dovrei dire su Cornelius? Da tutte le immagini si vede che è un rigore netto. Ce n'era anche uno su Bruno Alves: il difensore si disinteressa del giocatore. Che cosa dobbiamo commentare? Stasera faccio fatica. Il problema è che quando una squadra è la più corretta del campionato, e questo lo dicono le statistiche, poi si passa per essere per stupidi. A me non piace commentare gli episodi arbitrali, però è inutile che l'arbitro faccia il simpatico nell'intervallo: l'arbitro deve essere simpatico arbitrando in maniera corretta. A Cornelius già nel primo tempo era andato a dirgli che si era buttato. I giocatori vanno studiati: il danese è uno dei giocatori più corretti d'Europa. Si può sbagliare, gli errori li ho sempre accettati, però stasera purtroppo cosa dovrei dire ai miei ragazzi? Hanno fatto una grandissima prestazione".



ARBITRO - "A fine partita l'unica cosa che ho fatto è stata portare via tutti i ragazzi per evitare situazioni spiacevoli a caldo. E' inutile discutere, le immagini sono chiare. La tecnologia c'è, se fosse andato a vedere sarebbe stata inevitabile la concessione del penalty. La cosa che mi dà più dispiacere è però che Inzaghi, mio carissimo amico, ha detto che nel primo tempo ci poteva essere un rigore per loro. Zero assoluto, bisogna vedere il VAR: poi se c'è un errore lo si accetta. Ma non possiamo accettare una situazione del genere, posso recriminare anche sul gol della Lazio: Immobile tocca il pallone col braccio. Le regole son quelle, se non si utilizza il VAR si torna indietro. Non voglio togliere merito alla Lazio né creare alibi alla mia squadra: già da domani lavoreremo per cercare di eliminare gli errori commessi oggi. Ma quello che si è visto stasera è palese, altrimenti prendiamo in giro una città, prendiamo in giro i tifosi. Non andare a vedere il VAR vuol dire non essere corretti. Ho preso un giallo per aver calciato una bottiglia e poi succedono queste cose? Non scherziamo ragazzi, non ci sto a passare per stupido".