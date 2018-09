Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di campionato contro l'Inter. Queste le dichiarazioni: "Dopo le prime 3 partite, se analizzate bene, possiamo dire che il Parma può competere con tutti. Sotto il discorso dei punti invece ci manca qualcosina, dobbiamo limitare gli errori e portare a casa punti. Siamo soddisfatti, ma lavoriamo per migliorare".



SU SAN SIRO - "Domani non avremo il nostro pubblico a spingerci come contro la Juventus, e affronteremo una squadra costruita per vincere e stare la davanti con la Juventus".



SUI CAMBI DI FORMAZIONE - "La maggior parte della formazione sarà confermata rispetto all'ultima uscita. Vedremo Di Gaudio come sta, ha avuto un permesso ed è tornato solo ieri. In più ha avuto un problemino al ginocchio dovuto da una contusione".



SULL'EVENTUALE MANCANZA DI ICARDI -"Non dobbiamo farci influenzare da questo. Hanno tanti giocatori forti e sicuramente chi scenderà in campo sarà all'altezza. Hanno provato diversi moduli di gioco durante l'estate, se non ci sarà Icardi giocherà qualcun altro".



SUGLI INDISPONIBILI - "Ciciretti si è allenato con noi negli ultimi due giorni, domani sarà tra i convocati".



SULLA FIRMA PER IL PARI - "Non dobbiamo mai precluderci la possibilità di fare bottino pieno. Se giochiamo per il pareggio rischiamo di non portare a casa nulla, se proviamo a vincerla vediamo cosa succede, magari qualche punto può arrivare".



SUL PASSATO IN QUELLO STADIO - "Ricordo bene la prima volta che sono andato al Meazza da tesserato del Milan, avevo 16 anni ed ero appena stato acquistato. Un'emozione indescrivibile".