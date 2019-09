Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro la Lazio: "E' impensabile di fare una partita aggressitva come contro il Cagliari. La Lazio è forte fisicamente, sono completi. Sarà importante comunque avere la palla e provare a metterli in difficoltà".



SU KARAMOH - "Per come sono fatto io, in passato non lo avrei nemmeno fatto allenare. E' giovane, fa parte dell'età. Credo alla sua buona fede e ai problemi extra-campo. Mi spiace che si sia chiuso in se stessoo, ogni allenatore vede i propri calciatori come figli. Sono disposto ad aiutarlo in tutto e per tutto. E' fortunato, ha un grande gruppo alle spalle, tutto dipende da lui".



SUI SINGOLI - "Inglese è uscito anche a Udine, ma ho la fortuna di avere una rosa qualitativamente importante. Se Roberto ha i crampi, lo posso cambiare".