L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter: "Andiamo in uno stadio importante contro una squadra molto forte, vorrei che la mia squadra giochi in maniera volenterosa per metterli in difficoltà. Deve esserci la convinzione di fare il risultato, ma passa molto sia dagli avversari, sia dalla nostra voglia".



Sulla formazione: "Avendo cinque difensori potete immaginare lo schieramento dietro. Non avendo un centravanti di punta si può pensare a qualcuno con caratteristiche diverse. Kulusevski quel ruolo lo ha fatto, bisogna ragionare anche sugli altri. Sia Karamoh che Sprocati meriterebbero di giocare. Karamoh è un ex e questo a livello mentale può essere un aspetto da tenere in considerazione".