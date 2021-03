Al termine del ko contro il Genoa,è intervenuto a Sky: "La differenza è stata nei 2 tiri su 3 concretizzati dal Genoa e nelle nostre 9 occasioni. Non c'è stata partita sotto questo aspetto, ma merito al Genoa che la porta a casa avendo tirato in porta due volte":"Se la analizziamo sui numeri non c'è stata partita, ma nel calcio conta il risultato finale. Sono stati superiori a noi solo sui calci d'angoli. Credo che il migliore in campo sia stato Perin: dobbiamo ragionare sugli errori, il primo gol nasce in maniera troppo facile. Sicuramente quanto a determinazione il Genoa ci è stato superiore"."Riguardiamo l'azione del primo gol: Scamacca salta, a Destro concediamo il cross...Ci sono situazioni che determinano il risultato. Il rammarico è dovuto alle 9 occasioni da rete di cui 3 dentro l'area piccola. Concedi due circostanze, di cui un tiro da fuori: la prestazione c'è stata, ma non ci può essere soddisfazione"."Dobbiamo pensare a ogni singola partita, alla ripresa c'è la trasferta di Benevento. Quella di stasera era una partita importante ma non definitiva, la quota salvezza può variare di settimana in settimana"."A gennaio sono saltati fuori tantissimi nomi. Vedere che un giocatore così non gioca dall'inizio fa capire le qualità del Genoa, da quando è arrivato Ballardini stanno facendo un ottimo percorso. Ma, a essere sinceri, hanno portato via il risultato pieno non meritando".