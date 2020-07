Intervistato da Sky Sport nel post partita della gara pareggiata 2-2 contro il Bologna, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha commentato così la gara.



INFORTUNI - “Questa è un’iniezione di fiducia. Come l’anno scorso stiamo pagando ancora lo scotto degli infortuni. Sfido chiunque a giocare senza un centravanti di ruolo, si fa veramente fatica. Non è un alibi, ma è chiaro che per mettere in difficoltà l’avversario quello è un ruolo importante".



MIGLIORARCI - "​Salvarsi l’anno scorso è stato un miracolo, quest’anno dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Abbiamo 7 punti in più rispetto alla scorsa stagione e la nostra ambizione è quella di migliorarci. Ringrazio la società che durante la settimana ha voluto incoraggiare la squadra”.