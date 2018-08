Il Parma ha reso note le condizioni dei calciatori attualmente infortunati:



ALESSANDRO BASTONI: Ha subito un intervento al menisco l’11 luglio 2018, sta continuando a Collecchio il programma di recupero iniziato con l’F.C. Internazionale, rispettando la tabella di marcia. Il giocatore ha iniziato a lavorare parzialmente con il gruppo, in vista del pieno recupero.



FRANCISCO SIERRALTA: Ha subito nelle scorse settimane un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. È rientrato in gruppo.



MATTEO SCOZZARELLA: Ha subito un intervento per una lesione al tendine d’Achille il 26 maggio scorso. Sta proseguendo il proprio programma di recupero, rispettando la tabella di marcia. Il giocatore verrà rivalutato tra 15 giorni.



JACOPO DEZI: A causa di una lombalgia sta seguendo un programma di lavoro iniziato circa 3 settimane fa. Tra circa 30 giorni verranno svolti ulteriori accertamenti per fare il punto della situazione.



AMATO CICIRETTI: A causa di una distrazione del bicipite femorale sta svolgendo un lavoro differenziato alternato ad un ciclo terapico. Lunedì svolgerà una risonanza magnetica per valutare come procede il proprio programma di recupero, mentre ulteriori accertamenti verranno svolti tra 7 giorni.



MATTIA SPROCATI: A causa di un affaticamento muscolare svolgerò un lavoro differenziato e verrà rivalutato all’inizio della prossima settimana.