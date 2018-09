Alessandro Deiola, neo centrocampista del Parma, è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club: "La gara con la Juventus? Sono contento della fiducia che mi ha dato il mister in una partita così importante. Il calore dei tifosi si è sentito, abbiamo dato tutto. La squadra c'è ed io sono felice di essere qui. La trattativa è nata quasi in maniera inaspettata, ma non ho esitato un secondo. Sono qui con tanta voglia di fare bene". Sulla sua collocazione tattica: "Ho fatto diversi ruoli in carriera, la mezzala è quello in cui mi trovo meglio perché sono un calciatore di gamba ed inserimento. Idolo? Ti puoi ispirare a qualcuno ma quello che conta sei tu. In questo campionato nessuna squadra è una piccola squadra. Voglio ringraziare i miei compagni, mi sono inserito subito. È un gruppo compatto questo e possiamo fare ottime cose".