Il Parma ha chiuso il colpo Matteo Darmian. Trattato a lungo da tutte le big del nostro calcio e accostato in particolare a Inter e Juventus, il terzino classe '89 torna in Italia.



Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha vestito le maglie di Torino e Palermo (oltre che quella della Nazionale) prima di trasferirsi al Manchester United che lo ha sempre blindato rifiutando ogni offerta. Fino ad oggi con il Parma che ha trovato la giusta chiave per sbloccare l'affare e acquistare il giocatore che arriva a titolo definitivo.