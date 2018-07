Secondo Sky Sport è fatta per il trasferimento di Luigi Sepe dal Napoli al Parma. Il portiere si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto per i ducali e controriscatto per i partenopei. Nella stessa operazione è confermato l'inserimento di Frattali, che farà il percorso inverso sbarcando a Napoli per fare il terzo a Meret e Karnezis.