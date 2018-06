Si gioca allo Stadio Ennio Tardini la finalissima della, torneo organizzato in collaborazione con, dal quale emergerà il gamer al quale i crociati si affideranno per le battaglie virtuali sui titoli Fifa di EA SPORTS.Oltre 200 iscritti nelle prime tappe, ma solo otto sono arrivati in fondo:- i due vincitori della tappa online: Renzo 'Para_ve01' Parave e Giuseppe 'Menkhen' Capezzuto- i quattro vincitori della tappa offline: Federico 'FedericoA2000' Angioni, Matteo 'Margamat01' Margaroli, Tommaso 'Tommi 0532' Marini e Alessandro 'YeT_Baz' Bazzani- le due wild card: Serafino 'Ares-Creek95' Berardi e Luca 'Grittydog' Lancia.Durante il torneo verrà anche annunciato il vincitore del contestdella tappa online, al quale Calciomercato.com ha partecipato come giuria. 'Fischio d'inizio alle 15, con semifinali e finalissima che saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Parma.seguirà LIVE l'evento con i due inviati Federico Albrizio e Alessandro Di Gioia.