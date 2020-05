Il calcio in Italia studia come ripartire dopo lo stop per l'emergenza coronavirus, ma cosa succederà ai giocatori in scadenza al 30 giugno? A chiedere chiarezza è anche il ds del, intervenuto su Sky Sport: "Come cambierà il calciomercato? Stesso lavoro, ma bisognerà inventarsi qualcosa guardando ai bilanci penalizzati da questo momento: le grandi faranno le grandi, alle piccole serviranno idee. Il divarsio tra le prime sei e le altre è già ampio, spero ci sarà più amicizia tra le parti: più prestiti ad esempio, fondamentalmente il mercato cambierà al ribasso. Ora sento parlare di Serie A a 22 squadre, mercato da 4-5 mesi... Per me si parla tanto per parlare, io voglio le cose giuste: è inutile parlare di date adesso quando non sappiamo neanche se finirà la stagione. In caso di ripresa, resta da capire se i giocatori in scadenza al 30 giugno possono rimanere con noi".- Faggiano si concentra sulla situazione di, acquistato dalla: "Non devo convincerlo io a rimanere dopo il 30 giugno, ma servono regole chiare:. Per evitare tutto questo, devono fare delle regole chiare".- Infine, il ds del Parma analizza la situazione dei pezzi pregiati del club: "Non sarà semplice trattenere gente come. Abbiamo diversi giocatori importanti, penso che le big li abbiano già notati: penso anche a...".