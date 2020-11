Beppe Iachini si gioca tutto in Parma–Fiorentina, è la partita decisiva per la sua panchina. Queste le sue scelte: gioca Kouamé con Ribery, spazio a Pulgar a centrocampo, a destra c’è la sorpresa Venuti. Nel Parma giocano Inglese e Gervinho in attacco, il modulo dovrebbe essere un 3-5-2 con Grassi e Pezzella sugli esterni. Di seguito, le formazioni ufficiali:



PARMA – Sepe; Osorio, Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Hernani, Kurtic, Pezzella; Inglese, Gervinho.



FIORENTINA – Dragowski; Caceres, Milenkovic, Igor; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery.