Riccardo Gagliolo, difensore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la sosta per gli impegni delle Nazionali: "Sono contentissimo per l'inizio di campionato, dobbiamo continuare così. Alla prossima ci sarà la Lazio: Immobile e Luis Alberto sono grandissimi giocatori, loro puntano a fare un campionato di vertice e noi dobbiamo cercare di giocare come a San Siro, disputando una partita accorta per limitarli. La nostra forza è il gruppo, chiunque scenda in campi fa bene. I nuovi si sono integrati benissimo".



Tu hai il doppio passaporto. Come hai vissuto il famoso spareggio tra Italia e Svezia?

"Ero allo stadio, diciamo che se fosse passata l'Italia sarei stato contento. Una convocazione? Penso ad allenarmi, poi se dovesse arrivare una telefonata da una o dall'altra parte...".