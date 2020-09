Il Crotone lotta con il Parma per l'attaccante Esposito, che l’Inter (Corrado al Palermo) manderà a giocare ma solo in prestito secco. Sempre secondo il Corriere dello Sport, Domagoj Vida sta per lasciare la Turchia. Il difensore croato è tra gli obiettivi di molti club di Serie A e in Spagna: avanti il Parma, ma c’è anche il Genoa.



Ancora Parma: c’è l’idea Goldaniga per la difesa: il giocatore è tornato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa. ​La Reggina è arrivata prima su Charpentier dell'Avellino, che dopo aver firmato un triennale col Genoa (Omeonga va al Pescara, Candela e Piccardo alla Pergolettese) e è stato girato in prestito in Calabria. ​Il Vicenza è vicino a Dalmonte (Genoa, era a Trapani).