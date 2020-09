. La stagione di apprendistato agli ordini di Antonio Conte, condita da 14 apparizioni in prima squadra e anche dalla prima rete da professionista contro il Genoa, è stata fondamentale per l'acquisizione della mentalità necessaria per iniziare a ragionare da "calciatore vero", un processo che dovrà proseguire nella prossima stagione in una squadra che gli consenta di aumentare il suo minutaggio., a cui spetta ora il compito di fare l'ultimo salto di qualità. Che passa anche dallaalla porta dell'Inter, offrendo la più classica delle soluzioni, quella del prestito. Nei mesi passati, prima che sopraggiungesse l'emergenza Covid, Marotta e Ausilio avevano sottoposto ad Esposito e alla sua famiglia anche l'eventualità della cessione a titolo definitivo - riservandosi tuttavia il diritto di recompra - ma, dopo qualche sondaggio da parte dell'Atalanta, il discorso non è decollato.- A prescindere dalle modalità con cui si verificherà la cessione del ragazzo,e iniziando ad impostare con largo anticipo rispetto al compimento dei 18 anni i discorsi relativi al prolungamento del contratto. Gli ha concesso soprattutto una vetrina importante sia in campionato che in ambito internazionale, con la possibilità di migliorare al fianco di compagni di reparto affermati come Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Un passo alla volta, con l'obiettivo di diventare grande: con la maglia dell'Inter o della Nazionale, il concetto non cambia.