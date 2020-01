Gervinho è pronto a lasciare nuovamente l'Italia. Dopo aver abbandonato la Roma per volare in Cina, ora l'attaccante decide di andare via dal Parma per volare in Qatar, all'Al Sadd: l'ivoriano è arrivato a Milano per firmare il transfer che possa garantirgli la cessione. Gervinho ha già le valigie in mano e vuole correre, veloce, da Xavi. Ma c'è ancora da attendere il transfer internazionale , da parte dell'Al Sadd, con il mercato qatariota che chiudeva alle 22 (da lato Parma è tutto a posto, in quanto il TMS è stato inviato nei termini giusti). L'ufficialità può arrivare nella notte o domattina .