Nella sala stampa del Centro Tecnico di Collecchio,ha debuttato nella sua prima conferenza da giocatore del Parma Calcio: “tra quelli nei quali ho giocato è uno dei migliori. Qui in Italia ho vissuto bei momenti, ora per me si tratta di una nuova avventura. Conosco la storia del Parma, abbiamo un collettivo importante, una dirigenza importante,che ci siamo prefissati. La mia condizione fisica?, non gioco match ufficiali da due o tre settimane ma non ho problemi. La difficoltà di salvarsi? Non c’è niente di difficile nella vita e nel calcio,. La Coppa D’Africa? La mia motivazione ora è quella di fare bene nel club, voglio ripagare la fiducia della società: certo, la Coppa D’Africa è importante, ma questo altro aspetto lo vedremo a fine stagione. “Similitudini tra Garcia e D’Aversa? Ho trascorso con Garcia molto tempo, ora. Vengo da un campionato diverso, ho parlato con il Mister anche se ancora non siamo entrati nei dettagli, mi adatterò a quel che lui mi chiederà di fare sul campo. Non sento pressioni, sono sempre stato rilassato nei miei vari passaggi di carriera: non focalizziamoci sulla Juventus, ma. Contro la Spal si tratta di una partita molto importante, purtroppo domenica non siamo riusciti ad ottenere i 3 punti, ora vogliamo cercare di farlo già nella prossima gara”.