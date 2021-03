A pochi minuti dalla sfida contro il Genoa, il ds del Parma, Marcello Carli, ha parlato a Sky: ​Da qualche partita la squadra è cresciuta, abbiamo 'buttato via' alcuni punti, non portando a casa alcune partite che parevano in pugno. Noi ci siamo, lotteremo fino all'ultimo, la vittoria con la Roma dà fiducia".



SUL MERCATO - "Quest'anno è stato veramente difficile, creando situazioni mai vissute prime. La proprietà ha voglia di cercare giocatori giovani. Non era facile questi investimenti, abbiamo approfittato di due fattori: la proprietà che ha voglia di investire e un mercato con poca concorrenza".



SULLA CLASSIFICA - "Chiunque fa sport agonistico vive giorno per giorno. Bisogna fare una grande partita oggi e poi pensare all'allenamento di lunedì, non vedo altre strade".