Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il ds del Parma, Daniele Faggiano. Ha parlato principalmente di mercato:



PRESTITI - "Adesso bisogna fare un documento ufficiale affinché i prestiti si prolunghino oltre il 30 giugno. È semplice ma in Italia diventerà complicato. Serve buonsenso. Non credo bisogni pensarci neanche, altrimenti c'è qualcosa di malato".



GIUNTOLI - "Lo sento spesso. Oggi ho parlato con Pompilio".



LUPERTO - "Ci piace, l'abbiamo sempre cercato. Mai dire mai. Tra l'altro piace anche al nostro allenatore e alla società, però il Napoli non ha mai voluto darcelo".



LOZANO - "Ha qualità indiscutibili, stiamo parlando di un top player. Prenderei tutti i calciatori del Napoli. Se me li danno e li pagano pure (ride, ndr)".