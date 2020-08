Il presidente Enrico Preziosi dice di voler cedere la società, ma intanto lavora per ricostruire il Genoa. Secondo Sky, è vicino l'arrivo del direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano. Che Antonio Conte avrebbe voluto portare all'Inter già l'anno scorso al posto di Piero Ausilio. Non a caso per il dopo Davide Nicola è spuntato il nome di Roberto D'Aversa, da quattro stagioni sulla panchina del Parma, che in caso di divorzio punterebbe sull'allenatore Fabio Liverani del Lecce.