Il Direttore Sportivo del Parma Daniele Faggiano ha voluto precisare quanto dichiarato in mattinata a Radio Punto Nuovo: “Le mie parole sono state riportate in maniera inesatta. Parlando dell’affare Kulusevski non ho mai inteso dire che la Juventus “può darmi chi vuole” per averlo subito a gennaio, utilizzando il tempo presente. Riferendomi all’inizio della trattativa ho invece inteso dire che “la Juventus poteva” darci chi avrebbe voluto, ma che il giocatore sarebbe rimasto a Parma fino a giugno perché siamo sempre stati chiari nell’esprimere la nostra volontà. Quando in tempi non sospetti abbiamo parlato con l’Atalanta prima che si intavolasse una qualsiasi trattativa abbiamo dall’inizio chiarito che avremmo acconsentito solo con la garanzia di trattenerlo fino al termine della stagione, quindi non avremmo accettato nessun altro tipo di offerta. Il giocatore come da comunicati ufficiali pubblicati dalle due società è in prestito al Parma fino al 30.06.2020. Tra l’altro per i regolamenti di Lega un suo ulteriore trasferimento non sarebbe nemmeno consentito, e dispiace che una dichiarazione riportata in modo inesatto possa generare incomprensioni, ma la verità è una sola: Dejan Kulusevski è un giocatore del Parma fino al termine della stagione“.